Калмыкия направит 5 млрд рублей на инфраструктуру

Это стало возможным благодаря списанию бюджетных кредитов, сообщил глава региона Бату Хасиков

ЭЛИСТА, 28 октября. /ТАСС/. Федеральный центр поэтапно до 2029 года спишет порядка 5 млрд рублей задолженности Калмыкии по бюджетным кредитам, благодаря чему республика сможет инвестировать средства в социальную и коммунальную инфраструктуру. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Бату Хасиков.

"Правительство России предоставляет регионам эффективный механизм развития, замещая долговую нагрузку целевыми инвестициями в социальную и коммунальную инфраструктуру. Общий объем списания задолженности для Калмыкии по этой программе составляет порядка 5 миллиардов рублей. Эти две трети от нашей задолженности будут списываться поэтапно до 2029 года, что дает нам стабильность и возможность для долгосрочного планирования", - написал он, уточнив, что это стало возможным благодаря целевому использованию средств.

Хасиков уточнил, что соответствующее распоряжение о списании одной из частей долга - более 633 млн рублей - подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Списание бюджетных кредитов - это результат планомерной работы властей Калмыкии, которым ранее удалось добиться списания около 1 млрд рублей, отметил глава республики. "Уверен, что эти ресурсы помогут нам сделать жизнь в республике еще комфортнее и дадут новый импульс для развития", - резюмировал руководитель Калмыкии, поблагодарив федеральный центр за внимание к региону и его поддержку.