Молдавия закупила 90% запасов газа за счет диверсификации поставок

Исполняющий обязанности министра энергетики Дорин Джунгиету заявил, что страна предприняла решительные шаги по интеграции в европейский энергетический рынок

КИШИНЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Молдавия вступает в зиму, обеспечив 90% запасов газа благодаря диверсификации его поставок и хранения. Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности министра энергетики Дорин Джунгиету по итогам министерской встречи Группы высокого уровня по энергетической взаимосвязанности в Центральной и Юго-Восточной Европе (CESEC), которая прошла в Бухаресте 26-27 октября 2025 года.

"Молдова вступает в зимний сезон 2025/2026 года, уже обеспечив более 90% своих потребностей в газе благодаря активной политике диверсификации источников, безопасному хранению и региональному сотрудничеству. Мы диверсифицировали источники поставок, модернизировали инфраструктуру и предприняли решительные шаги по интеграции в европейский энергетический рынок", - сказал Джунгиету. Он отметил ключевую роль Молдовы в развитии Вертикального газового коридора: Греция - Болгария - Румыния - Республика Молдова - Украина. Джунгиету также рассказал, что государственная компания Energocom первой начала коммерческую эксплуатацию маршрута, по которому сжиженный природный газ из США через терминал СПГ в Александруполисе (Греция).

Молдавия переживает энергетический кризис после прихода к власти Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которые взяли курс на разрыв отношений с Россией. В 2021 году тарифы на газ увеличились в семь раз, что привело к инфляции, которая превысила 30% в годовом исчислении, и спровоцировало акции протеста. В этой ситуации правительство заявило, что избавилось от зависимости от "Газпрома", и засекретило от населения закупочные цены на газ. Со своей стороны "Газпром" был вынужден прекратить поставки в Молдавию с начала января 2025 года после того, как Украина запретила его транзит через свою территорию, а Кишинев отказался урегулировать проблему долга за потребленное топливо.

Оппозиция возлагает ответственность за кризис на прозападное правительство. Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что власти продолжают закупать российский газ, несмотря на заверения об избавлении от зависимости от "Газпрома", однако цены на него растут из-за обилия посредников при поставках. Он пояснил, что по этой причине практически невозможно отследить цепочку от закупки газа до его поставки конечному потребителю, что создает возможности для злоупотреблений и роста тарифов для населения. Также он раскритиковал власти за то, что газотранспортную систему страны передали под управление румынской компании "Вестмолдтрансгаз", из-за чего подскочили тарифы на транспортировку газа.