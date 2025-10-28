Посол РФ: предприниматели России и Венесуэлы расширяют сотрудничество

Проведение бизнес-форума "Россия и Венесуэла - стратегические партнеры" является "сигналом всему миру о том, что, несмотря на провокации и давление, мы продолжим всесторонне развивать и укреплять наши отношения", отметил Сергей Мелик-Багдасаров

КАРАКАС, 28 октября. /ТАСС/. Бизнес-форум "Россия и Венесуэла - стратегические партнеры", который проходит в Каракасе, расширяет сотрудничество предпринимателей двух стран. Об этом заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС.

"Очень важно внимание правительств наших стран, которое они уделяют развитию и контактам между представителями бизнеса. Сегодня здесь собрались сотни предпринимателей, которые всерьез и надолго планируют свою работу: венесуэльские предприниматели в России, российские - в Венесуэле", - сказал Мелик-Багдасаров. Российский дипломат подчеркнул, что проведение крупномасштабного бизнес-форума является "сигналом всему миру о том, что, несмотря на провокации и давление, мы продолжим всесторонне развивать и укреплять наши отношения".

Первый бизнес-форум "Россия и Венесуэла - стратегические партнеры" с участием более 500 предпринимателей открылся 28 октября в Каракасе. Уникальная площадка для расширения торгово-экономических отношений между двумя странами и обмена передовыми технологиями организована при поддержке государственной корпорации "Ростех", Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня и российско-венесуэльского банка "Еврофинанс Моснарбанк".