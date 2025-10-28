Аэропорт Домодедово возобновил прием и выпуск самолетов
20:50
обновлено 21:01
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово сняты, сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Домодедово возобновил прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ранее в Росавиации объявили о введении временных ограничений работы аэропортов Домодедово и Жуковский. Там добавили, что обслуживание рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами.