Аэропорт Домодедово возобновил прием и выпуск самолетов

В Росавиации раннее объявили о введении временных ограничений работы аэропорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово сняты, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово возобновил прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ранее в Росавиации объявили о введении временных ограничений работы аэропортов Домодедово и Жуковский. Там добавили, что обслуживание рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами.