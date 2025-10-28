Запуск первого реактора АЭС "Аккую" планируется в 2026 году

Задержки в реализации проекта возникли в том числе из-за проблем с поставками оборудования из европейских стран, сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар

СТАМБУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Запуск первого реактора АЭС "Аккую", которую в Турции строит госкорпорация "Росатом", планируется в 2026 году. Об этом сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар в эфире телеканала Ülke TV.

"Мы начнем производить электроэнергию на "Аккую" с 2026 года", - сказал он, напомнив, что изначально ввести в эксплуатацию первый реактор АЭС планировалось в 2023 году к 100-летию основания республики, которое отмечается 29 октября.

По словам турецкого министра, задержки в реализации проекта возникли в том числе в связи с проблемами поставок оборудования из европейских стран. "Мы пережили пандемию, столкнулись с множеством скрытых, прямых и самых прямых санкций. Мы прошли через процесс хранения в Европе оплаченного оборудования, из-за чего возникли задержки", - отметил Байрактар.

Ранее сообщалось, что оборудование для "Аккую", заказанное у компании Siemens еще до ввода санкций против РФ, не поступило на площадку АЭС. Байрактар в связи с этим назвал немецкую компанию ненадежным поставщиком в связи с нарушением контрактных обязательств.

С вводом в эксплуатацию всех четырех реакторов АЭС "Аккую" она сможет покрывать порядка 10% потребностей Турции в электроэнергии, сказал Байрактар.

Ранее о планах запуска в 2026 году первого реактора "Аккую" говорил президент Турции Тайип Эрдоган.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции, которая сооружается российской государственной корпорацией "Росатом". Проект "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт.