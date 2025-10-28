Совфед обсудит внесение изменений в федеральный бюджет на 2025 год

В обсуждении закона примут участие министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Борис Ковальчук

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании обсудит корректировку параметров федерального бюджета на текущий год. Также в повестке заседания палаты парламента - закон о бесплатной юридической помощи в суде при нарушении трудовых прав.

В рамках правительственного часа перед сенаторами выступит глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она расскажет о вкладе финансового сектора в развитие экономики и повышение благосостояния граждан. Кроме того, на пленарном заседании запланировано выступление директора Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Минздрава Елены Голуховой.

В повестке Совфеда закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025-2027 годы в части показателей, утвержденных на текущий год.

Согласно закону, доходы бюджета в 2025 году предлагается утвердить в сумме 36,562 трлн рублей. (16,8% ВВП, на 1,94 трлн рублей меньше, чем было запланировано ранее). Расходы остаются на прежнем уровне - 42,3 трлн рублей. (19,5% ВВП). Дефицит федерального бюджета составит 5,736 трлн рублей (2,6% ВВП, на 1,94 трлн рублей больше, чем было запланировано).

О юридической помощи

Также будет обсуждаться закон о возможности бесплатного представления в суде интересов граждан при рассмотрении исков о нарушении трудовых прав.

Документом дополняется перечень случаев, когда государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками системы бесплатной юридической помощи, могут оказывать такую помощь истцам при рассмотрении в судах дел. В перечень включаются дела об отказе работодателя в заключении трудового договора, о восстановлении на работе, взыскании заработка, в том числе за время вынужденного прогула, о компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями работодателя.