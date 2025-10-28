В хозоборот РФ вовлечено не более 8% конфискованного коррупционного имущества

По данным Счетной палаты, на 1 июля в доход государства обращено почти 9 тыс. объектов недвижимости на сумму свыше 113 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. В России в хозяйственный оборот вовлечено менее 8% конфискованного коррупционного имущества, говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки эффективности управления конфискованным имуществом.

По данным ведомства, на 1 июля 2025 года в доход государства обращено почти 9 тыс. объектов недвижимости на сумму свыше 113 млрд рублей. Однако из них с 2021 года приватизировано только 240 объектов (менее 4%), а с 2023 года в аренду передано 224 объекта (также около 4%). Доход федерального бюджета от приватизации составил 3,2 млрд рублей, от аренды - 832 млн рублей.

Счетная палата отметила несколько системных проблем, мешающих эффективному использованию имущества. Среди них - отсутствие четких правил передачи активов от Федеральной службы судебных приставов в Росимущество, а также длительные сроки регистрации права федеральной собственности. Кроме того, в Росимуществе отсутствует единая практика приема, учета в казне РФ и регистрации права федеральной собственности на коррупционное имущество, следствием чего являются риски его утраты.

Еще одна важная проблема, отмеченная Счетной палатой в ходе проверки, связана с продолжительными сроками государственной регистрации права собственности на имущество - в среднем от 1,5 до 2 лет. В основном это обусловлено длительным снятием запретов и арестов, наложенных на имущество судебными органами. "В результате это увеличивает срок вовлечения имущества в оборот в среднем на 1-1,5 года. По состоянию на 1 августа 2025 года не зарегистрировано право федеральной собственности на 404 объекта стоимостью 1,1 млрд рублей", - отметил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

К законодательным барьерам также относится ряд нормативно установленных ограничений на приватизацию коррупционного имущества. В частности, законодательно запрещена продажа на торгах конфискованных земельных участков, основным видом разрешенного использования которых является строительство зданий (сооружений). В результате только на территории Московской области с 2020 года не реализовано более 2 тыс. земельных участков площадью 581,3 га и совокупной кадастровой стоимостью более 2,7 млрд рублей.

Кроме того, из-за действующих ограничений на продажу конфискованных жилых помещений (в части стоимости и способа приватизации) не реализовано 296 имущественных объектов (квартир, жилых домов и коттеджей) совокупной кадастровой стоимостью 2,3 млрд рублей, обращенных в доход государства, но не востребованных для нужд страны. При этом некоторые объекты не используются с 2019 года и теряют инвестиционную привлекательность.

"Для устранения обозначенных законодательных барьеров Счетная палата предложила Правительству внести изменения в Закон о приватизации и снять установленные ограничения на продажу жилых помещений и земельных участков, относящихся к коррупционному имуществу", - отметил Батуркин.