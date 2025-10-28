В Петербурге пройдет форум-выставка "Российский промышленник"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Международный форум-выставка "Российский промышленник" пройдет в Петербурге с 29 по 31 октября. Ожидается свыше 14 тыс. посетителей, более 100 мероприятий делового формата, порядка 350 компаний-экспонентов из России и стран зарубежья, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Главные темы форума - индустриализация, технологическое лидерство, цифровизация, развитие кооперации и кадрового потенциала. В рамках форума состоится открытый диалог региональных министров промышленности, которые обсудят инвестиционную привлекательность регионов, внедрение новых технологий, драйверы роста, лучшие практики реализации национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, а также развитие межрегиональной кооперации.

На площадке состоится более 100 мероприятий: панельные дискуссии, круглые столы, международные бизнес-диалоги, заседания профильных ассоциаций, конференции, стратегические сессии.

В частности, пройдет международная научно-технологическая конференция "Технологический суверенитет: стратегическое партнерство в эпоху перемен". Цель конференции - развитие связей между научно-технологическими, образовательными и бизнес-сообществами России и Республики Сербской. Особое внимание будет уделено вопросам технологического суверенитета, развитию технопарков, трансферу технологий, научным разработкам, созданию устойчивых деловых связей в областях промышленности и инноваций.

"Сотрудничество между Санкт-Петербургом и Республикой Сербской - это не просто обмен знаниями, а совместное движение к технологической независимости в многополярном мире. Участники обсудят также актуальные направления торгово-экономического сотрудничества, инвестиционные проекты и новые форматы взаимодействия. Состоится диалог между ведущими вузами Санкт-Петербурга и университетами Республики Сербской", - сообщили в пресс-службе "Технопарка Санкт-Петербурга".

Также в рамках форума пройдет заседание, которое будет посвящено обсуждению ключевых вызовов и возможностей роботизации промышленности и ее влияния на экономику страны. В ходе заседания будут рассмотрены многочисленные вопросы роботизации производств, в том числе выполнение поставленных президентом России задач по роботизации экономики, запуск новых механизмов поддержки процесса интеграции промышленных роботов, использование искусственного интеллекта для ускорения роботизации, а также кадровые вопросы для наполнения ключевых отраслей специалистами в сфере робототехники.