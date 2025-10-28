В РФ создали систему увеличения дальности действия БПЛА "Чебурашка"

"Чебурашка" также обеспечивает управление в условиях воздействия средств РЭБ, сообщили в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Систему "Чебурашка" для увеличения дальности действия беспилотников и наземных комплексов создали в Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. Разработка, испытанная в ходе СВО, была представлена на выставке "Интерполитех-2025", передает корреспондент ТАСС.

В состав системы входит антенно-поворотное устройство с двумя узконаправленными антеннами и наземная станция управления.

Как рассказал представитель академии, "Чебурашка" позволяет увеличить дальность БПЛА или наземной робототехнической платформы до 30 км и обеспечивает управление в условиях воздействия средств РЭБ.

Антенно-поворотное устройство отличается простотой конструкции, корпус сделан из пластика по технологии 3D-печати. "Устройство универсальное. Для того чтобы в кратчайшие сроки внедрить его в любой комплекс, необходимы только приемные и передающие антенны", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что система "Чебурашка" прошла испытания в ходе боевых действий.