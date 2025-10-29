Аэропорт Пензы возобновил прием и отправку самолетов
Редакция сайта ТАСС
00:18
обновлено 00:31
ПЕНЗА, 29 октября. /ТАСС/. Прием и отправка воздушных судов возобновлены в аэропорту Пензы. Об этом сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Пенза. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале проинформировал, что план "Ковер" на территории региона отменен, временный запрет на использование воздушного пространства снят.