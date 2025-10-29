Аэропорт Пензы возобновил прием и отправку самолетов

Временные ограничения сняли

ПЕНЗА, 29 октября. /ТАСС/. Прием и отправка воздушных судов возобновлены в аэропорту Пензы. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Пенза. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале проинформировал, что план "Ковер" на территории региона отменен, временный запрет на использование воздушного пространства снят.