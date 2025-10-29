В аэропортах шести городов отменили временные ограничения
01:24
обновлено 01:42
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Аэропорты Волгограда, Геленджика, Казани, Краснодара, Ульяновска и Чебоксар возобновили прием и отправку самолетов.
Об этом сообщили в Росавиации.
"Аэропорты Волгоград, Геленджик, Казань, Краснодар (Пашковский), Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
За время действия ограничений на запасной аэродром ушли три самолета, направлявшихся в Самару, а также одно воздушное судно, летевшее в Волгоград.