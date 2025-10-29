В Cifra Markets не исключили спроса на токенизированный рынок акций РФ в мире

Российский фондовый рынок интересен для инвесторов во всем мире, уверен исполнительный директор компании Алексей Короленко

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Торговля токенизированными акциями российского фондового рынка могла бы пользоваться спросом у мировых инвесторов. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнительный директор Cifra Markets Алексей Короленко.

"Идея [торговли токенизированными акциями российского рынка] выглядит здравой и абсолютно реализуемой. Российский фондовый рынок достаточно крупный, он интересен для инвесторов во всем мире, и инициатива может оказаться очень успешной. Главное - соблюсти требования к надежности всей цепочки владения и токенизации, учесть риски инфраструктуры, ликвидности и др.", - отметил он.

При этом, по словам Короленко, на площадке Cifra markets уже реализован механизм торговли токенизированными акциями США. "Токенизированные акции привязаны к стоимости базового актива, которым они обеспечены, при этом они торгуются в формате 24/7. Безусловно, во время закрытия основной сессии спреды чуть шире, ликвидность может быть чуть меньше, но тем не менее они дают доступ к возможности приобретения фактически акций США за USDT, входа и выхода в фондовый рынок США через USDT, и возможность в любой момент времени выйти из своего актива", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.