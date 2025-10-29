Трамп планирует по итогам встречи с Си Цзиньпином снизить пошлины против КНР

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намеревается по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китая, введенную из-за контрабанды фентанила.

"Я ожидаю, что мы снизим [пошлины], поскольку убежден, что они помогут нам в ситуации с фентанилом", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Японии в Республику Корея. Встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.