Новая технология перевалки в Астрахани позволит исключить недогруз судов

Соглашение о создании площадки заключили правительство Астраханской области и ООО "Астра" в июне на полях ПМЭФ-2025

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Новая технология, которая обеспечит эффективную обработку грузов методом "борт-борт" в открытом море, позволит исключить недогруз судов, оптимизировать логистические расходы и исключить "мертвый фрахт", будет впервые применена на рейдовом перевалочном комплексе (РПК) в акватории порта Оля Астраханской области. Об этом ТАСС сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики региона.

Соглашение о создании площадки заключили правительство Астраханской области и ООО "Астра" в июне на полях ПМЭФ-2025. Тогда же в региональном Минпроме ТАСС сообщили, что запустят комплекс в августе, на его территории будет происходить рейдовая перевалка сыпучих грузов, в первую очередь, зерновых культур. Это позволит обеспечить бесперебойную логистику и устойчивость экспортно-импортных операций. Комплекс будет расположен в порту частично на суше, частично - на воде.

"Резидент ПОЭЗ - компания "Астра" предложила использовать в каспийском бассейне технологию рейдовой перевалки, которая обеспечит эффективную обработку грузов методом "борт-борт" в открытом море. <…> Учитывая особенности Волго-Каспийского морского судоходного канала, метод позволит оптимизировать логистические расходы", - сообщили в министерстве, пояснив, что метод "борт-борт" заключается в двухэтапной логистике, когда груз доставляется на судах с малой осадкой, а затем на рейде порта Оля перегружается на крупные морские суда до полной загрузки.

В Минпроме отметили, что все необходимое для реализации комплекса приобретено, произошла его мобилизация в Каспийский бассейн на территории Астраханской области. В ближайшее время компания-резидент приступит к тестовым отгрузкам, полноценно запустить работу планируется уже в следующем году.

В региональном Минпроме сообщили, что плановый объем перевалки составляет 480 тыс. тонн за период навигации, а основное направление РПК - перегрузка зерновых культур для экспорта в Иран. Комплекс будет функционировать круглогодично.

О перевалке грузов в Астраханской области

Ранее глава региона Игорь Бабушкин сообщал, что общий потенциал перевалки грузов в портах региона составляет сейчас 16 млн тонн. За 2024 год объем грузооборота по транскаспийскому маршруту коридора Север - Юг стал рекордным - 6 млн тонн.

Астраханская область является одним из ключевых транспортно-логистических узлов МТК Север - Юг. Межправительственное соглашение о создании МТК Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок).