Cifra Markets: биткойн может вырасти до $130 тыс. к концу года

Исполнительный директор компании Алексей Короленко отметил, что "стоимость криптовалют растет, когда инвесторы выходят из "защитных активов" типа золота"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Стоимость биткойна к концу 2025 года может достигнуть $130 тыс. Такой прогноз в интервью ТАСС привел исполнительный директор Cifra Markets Алексей Короленко.

"Стоимость криптовалют растет, когда инвесторы выходят из "защитных активов" типа золота и готовы инвестировать в более ликвидные инструменты с более высокими уровнями риска и волатильности. К концу года наши аналитики ожидают биткойн выше $130 тыс. Фаза роста начнется со второй половины ноября", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.