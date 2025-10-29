Cifra Markets: биткойн может вырасти до $130 тыс. к концу года
Редакция сайта ТАСС
02:44
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Стоимость биткойна к концу 2025 года может достигнуть $130 тыс. Такой прогноз в интервью ТАСС привел исполнительный директор Cifra Markets Алексей Короленко.
"Стоимость криптовалют растет, когда инвесторы выходят из "защитных активов" типа золота и готовы инвестировать в более ликвидные инструменты с более высокими уровнями риска и волатильности. К концу года наши аналитики ожидают биткойн выше $130 тыс. Фаза роста начнется со второй половины ноября", - отметил он.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.