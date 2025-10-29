В РФ разработали полную линейку для электронных комплектующих БАС

В Фонде НТИ прогнозируют, что рынок беспилотных авиационных систем для бизнеса растет более чем на 60% в год и к 2028 году его объем может достичь 81 млрд рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Компания перспективного портфеля фонда Национальной технологической инициативы (НТИ) разработала полную технологическую линейку для выпуска российских электронных комплектующих для беспилотных авиационных систем (БАС) отечественной разработки и производства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Пять микросхем предназначены для управления полетом, регулирования скорости, передачи видеосигнала, а также включают платы для приема и передачи радиосигналов. Линейка электронных комплектующих для БАС состоит из двух контроллеров полета и оборота скорости, видеопередатчика, и приемо-передающих плат управления. На стадии завершения находятся патентные изыскания устройств. Работу электронных комплектующих обеспечит ПО собственной разработки компании", - говорится в сообщении.

По словам представителя компании Гиви Гоцеридзе, иностранные электронные комплектующие имеют ряд рисков. "Это срывы поставок, вероятность вредоносного ПО, отсутствие гарантийных обязательств. За счет локализации производства в России, мы предлагаем техническую поддержку для выполнения гарантийных обязательств. На производстве организован отдел технического контроля для проверки исправности комплектующих и соответствия их заявленным характеристикам", - сказал он.

В фонде НТИ уточнили, что общий объем целевого рынка оценивается в 81 млрд рублей, а российского сегмента - в 20 млрд рублей. В Фонде НТИ прогнозируют, что российский рынок БАС для бизнеса растет более чем на 60% в год и к 2028 году объем рынка может достичь 81 млрд рублей. "Развитию направления будет способствовать интерес и инвестиции коммерческого сектора, совершенствование правового регулирования, а также развитие поддерживающей инфраструктуры", - добавили в фонде НТИ.

В организации также отметили, что в отличие от предложений иностранных конкурентов и российских аналогов, разработанные электронные комплектующие имеют низкую цену и подходят для всех типов БАС.