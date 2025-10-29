Эксперт Дохов: крупным городам нужна реконструкция трамвайных сетей, а не метро

Современный трамвай имеет провозную способность до 20 тыс. человек в час, подчеркнул научный сотрудник географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Реконструкция трамвайной сети крупных городов России по стоимости сопоставима со строительством нескольких станций метрополитена, но при этом более эффективна и позволит коренным образом изменить представление горожан об общественном транспорте. Такое мнение высказал ТАСС научный сотрудник географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Руслан Дохов.

Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ (фракция "Справедливая Россия - За правду") Александр Аксененко предложил возобновить советскую программу строительства метро в городах, население которых превышает 1 млн человек. Соответствующее письмо он направил на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

"За сопоставимые деньги со строительством одной-двух станций метрополитена можно реконструировать трамвайную сеть крупного города, причем не только закупить подвижные составы, но и реконструировать тяговые подстанции, рельсы и стрелки. Это позволит коренным образом изменить отношение горожан к наземному рельсовому транспорту. В общем, главный путь трансформации транспортных систем в крупных российских городах - это развитие систем современного трамвая, который в случае движения в сцепках по два-три вагона, - а для этого нужны новые тяговые подстанции и обособленные линии, - имеет провозную способность до 20 тыс. человек в час", - сказал Дохов.

Если у города есть потребность соединять с центром новые пригородные районы для формирования агломерации, то необходимо модернизировать наземную инфраструктуру пригородного железнодорожного сообщения. "Нужно сгущать частоту станций и пускать там современную пригородную электричку формата парижского RER или Московских центральных диаметров, которые имеют провозную способность еще выше, чем у трамвая, и становятся опорным каркасом транспортной системы крупной агломерации", - пояснил он.