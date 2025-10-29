Cifra Markets: число криптосчетов инвесторов из РФ в дружественных юрисдикциях растет

Растет "и объем активов, которые клиенты хранят на платформе", сообщил исполнительный директор криптоброкера Алексей Короленко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Количество российских инвесторов, регистрирующих криптосчета в дружественных юрисдикциях, растет в геометрической прогрессии. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор Cifra Markets Алексей Короленко.

"Количество российских инвесторов растет в геометрической прогрессии, равно как и объем активов, которые клиенты хранят на платформе", - отметил он.

Короленко добавил, что к концу 2026 года ожидается дальнейшее увеличение клиентской активности и объемов операций, поскольку интерес к цифровым активам и токенизации в целом продолжает стабильно увеличиваться.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.