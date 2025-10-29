"Руспродсоюз": водка в России за год подорожала на 15,3%

Средняя цена за литр составила 858,2 рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Средние розничные цены на водку в России за год выросли на 15,3%, до 858,2 рублей за литр, сообщили ТАСС в ассоциации "Руспродсоюз".

"Средние розничные цены на водку в России за год выросли на 15,3%. Так, литр водки в конце октября 2025 г. стал стоить 858,2 рублей против 744,3 рублей годом ранее", - говорится в сообщении.

Как отметил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, одним из ключевых драйверов подорожания стала планомерная политика по увеличению акцизов на алкогольную продукцию. "Рост акцизных сборов напрямую отражается на конечной стоимости товара, перекладывая часть налогового бремени на плечи потребителей", - пояснил он.

"Помимо акцизов, на формирование цены водки влияют и факторы, связанные с производственным процессом. Рост цен на зерно, используемое в качестве сырья, увеличение стоимости электроэнергии, логистики, комплектующих (стекла), стоимости заемных средств - все это напрямую влияет на себестоимость производства", - добавил эксперт.