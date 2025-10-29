hh.ru назвал среднюю зарплату инженеров-механиков

Больше всего платить таким специалистам готовы в Республике Саха, Магаданской области и Ямало-Ненецком АО, сказано в исследовании платформы

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Инженеры-механики, которые ищут работу, в среднем хотели бы получать зарплату в 100 тыс. рублей, при этом медианная зарплата в вакансиях для таких специалистов составляет 97,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть в распоряжении ТАСС).

30 октября в России отмечается День инженера-механика.

"Медианная предлагаемая зарплата для инженеров-механиков за первые девять месяцев 2025 года составила 97,5 тыс. рублей, а соискатели ожидали заработную плату в размере 100,2 тыс. рублей. В вакансиях для сервисных инженеров, от которых ожидают навык "пуско-наладочные работы", заработная плата начинается от 450 тыс. рублей", - говорится в итогах исследования.

Больше всего платить специалистам готовы в Республике Саха (предлагаемая зарплата составляет 163,1 тыс. рублей), Магаданской области (150 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (134,8 тыс. рублей), Забайкальском крае (127,5 тыс. рублей), Ненецком АО (123,9 тыс.). Меньше всего - в Республике Калмыкия (40 тыс. рублей).

С января по начало октября российские работодатели разместили на hh.ru более 53,5 тыс. вакансий для инженеров-механиков. Наибольшее количество размещено в Центральном (более 20 тыс.), Приволжском (8 тыс.), Северо-Западном (7 тыс.), Сибирском (5,8 тыс.), Уральском (4,6 тыс.) федеральных округах. Уровень конкуренции среди сервисных инженеров варьировался от 6,9 до 9,2 резюме на вакансию, при норме четыре-восемь резюме на вакансию. Такие данные свидетельствуют о достаточно сбалансированном состоянии рынка труда.

Требуемые навыки

В топ-10 наиболее популярных у российских работодателей навыков, которые они указывают в вакансиях для инженеров-механиков, в 2025 году вошли: "техническое обслуживание", "ремонтные работы", "монтаж оборудования", "пользователь ПК", "инженерные системы", "обращение с технической документацией", "организаторские навыки", "умение работать в команде", "настройка оборудования" и "пуско-наладочные работы".

Как выяснили аналитики, за четыре года у российских работодателей вырос спрос на цифровые навыки для сервисных инженеров. Так, навык отлично проводить пуско-наладочные работы стал упоминаться на +129% чаще. Также работодатели стали чаще требовать от инженеров-механиков умение проводить диагностику оборудования и диагностику неисправностей.

"Инженеры-механики остаются востребованными специалистами на российском рынке труда, несмотря на общую экономическую турбулентность. При этом работодатели все чаще смещают фокус с чисто технических навыков на гибридные компетенции: умение работать с документацией, настройкой оборудования и взаимодействием в команде. Значительный разрыв в зарплатах между регионами, особенно в пользу Севера и Дальнего Востока, подчеркивает важность территориальных надбавок и комплексных пакетов мотивации. Успешный инженер сегодня - это не только мастер своего дела, но и специалист, готовый к цифровизации и работе в сложных условиях", - отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.