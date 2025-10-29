Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 0,65%

К 07:10 мск показатель находился на отметке 2 510,18 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,65% и находился на уровне 2 511,42 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке 2 510,18 пункта (плюс 0,6%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.