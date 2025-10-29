ОКБ: средний кредитный рейтинг молодежи за год упал на 25 баллов

У заемщиков старше 65 лет рейтинг за год вырос на 3 пункта и с июля держится на уровне 751 балла, сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Самый низкий кредитный рейтинг в сентябре наблюдается у заемщиков до 25 лет. При этом средний кредитный рейтинг молодежи за год упал на 25 пунктов и составил 618 баллов (в 2024 году - 643 балла), а за месяц - на 3 пункта (в августе - 621 балл), сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, средний кредитный рейтинг российского заемщика в сентябре этого года снизился на 1 пункт относительно предыдущего месяца и составил 707 баллов (в августе - 708 баллов). У заемщиков-женщин рейтинг с июля зафиксировался на уровне 726 баллов, а у заемщиков-мужчин - на 39 пунктов ниже - 687 баллов.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний кредитный рейтинг россиян также снизился на 1 пункт (в 2024 году - 708 баллов). Однако рейтинг заемщиков-женщин за год вырос на 1 пункт (в 2024 году - 725 баллов), а у заемщиков-мужчин опустился на 3 пункта (в 2024 году - 690 баллов).

У заемщиков старше 65 лет рейтинг за год вырос на 3 пункта и с июля текущего года держится на уровне 751 балла. Средний кредитный рейтинг заемщиков 45-65 лет за год вырос на 1 пункт и с июля составляет 728 баллов. У заемщиков 25-45 лет кредитный рейтинг с августа зафиксировался на уровне 691 балла, в годовом отношении он стал ниже на 3 пункта (в сентябре 2024 года - 694 балла).

Женщины в возрасте старше 55 лет стали заемщиками с самым высоким кредитным рейтингом в сентябре. Их рейтинг в среднем был 749 баллов и выше, при этом у женщин старше 60 лет рейтинг достигал в среднем 756 баллов. Мужчины моложе 25 лет стали заемщиками с самым низким кредитным рейтингом - в среднем 600 баллов, причем у мужчин моложе 20 лет рейтинг опускался в среднем до 598 баллов.

Год назад самый высокий рейтинг был также у заемщиков-женщин 60-65 лет - 754 балла, а самый низкий - у заемщиков-мужчин 20-25 лет - 622 балла.