Ростех запустил в серию оборудование для безопасной речной навигации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал серийное производство системы интеллектуального мониторинга и управления навигационными огнями. Изделие повысит безопасность движения судов на реках, а также сократит время и затраты на обслуживание навигационных знаков, говорится в сообщении Ростеха.

Система состоит из круговых навигационных огней (КНО), которые освещают непрерывным светом дугу горизонта в 360 градусов, и базовой станции для приема, обработки и передачи данных на диспетчерский пульт. КНО оснащены датчиками для сбора информации об окружающей обстановке и состоянии самого навигационного огня. Ночью КНО подают световые сигналы, а днем подзаряжаются от солнечной батареи.

"Круговые навигационные огни (КНО) устанавливаются на плавучих навигационных знаках судоходных путей. Ранее, чтобы контролировать их работоспособность, необходимо было ежедневно объезжать участки рек на обстановочных судах. Разработка "Росэла" позволяет делать это удаленно и выезжать на объекты только в случае необходимости", - сообщили в госкорпорации.

Комплексом можно управлять через мобильное приложение, которое в режиме реального времени показывает подробную карту с отмеченными судовыми и береговыми средствами надводной обстановки. Также отображается информация о состоянии КНО, подключенных к системе. Оператор может дистанционно изменять параметры их работы и отслеживать изменения интересующих показателей.

Прибор разработан Томским научно-исследовательским институтом полупроводниковых приборов (НИИПП, входит в "Росэл"). Оборудование включено в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ.