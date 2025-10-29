Первый полет сверхзвукового X-59 показали на видео

Испытания прошли в районе завода Lockheed Martin в Палмдейле

ТАСС, 29 октября. Опубликовано видео проведения первого испытательного полета экспериментального сверхзвукового самолета X-59 американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin в сотрудничестве с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На кадрах виден момент взлета самолета.

Испытания прошли в районе завода Lockheed Martin в Палмдейле, полет экспериментального воздушного судна прошел штатно.

Разработчики заявляют, что X-59 является не прототипом, а экспериментальным самолетом, применение которого позволит собрать данные для разработки будущих поколений сверхзвуковых пассажирских лайнеров.