"Аэрофлот" прошел сертификацию на ремонт двух типов иностранных авиадвигателей

Речь идет о двигателях CFM56-5B и CFM56-7B

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. "Аэрофлот" успешно прошел аудит Росавиации и получил сертификат для ремонта иностранных двигателей CFM56-5B и CFM56-7B, а также их компонентов. Об этом сообщили в группе.

"Успешно прошли аудит Росавиации и получили сертификат ФАП-145. Документ расширяет технические возможности группы "Аэрофлот" в области ремонта двигателей CFM56-5B и CFM56-7B, а также их компонентов. Это позволит компании оперативно и собственными силами осуществлять работы по ремонту двигателей, поддерживая безопасность полетов на высоком уровне", - говорится в сообщении.

Для ремонта двигателей в группе "Аэрофлот" создана отдельная компания - АО "Аэротрасттехникс". "Производство расположено в аэропорту Шереметьево, укомплектовано персоналом и оснащено инструментами, оборудованием и материалами для выполнения первых ремонтов двигателей в соответствии с заявленным объемом работ", - добавили в "Аэрофлоте".

В авиакомпании уточнили, что двигатели CFM56-7B устанавливаются на Boeing 737NG, а CFM56-5B используются на лайнерах семейства Airbus A320ceo. Всего в воздушном парке авиакомпаний группы "Аэрофлот" эксплуатируется 93 самолета Boeing 737NG и 110 лайнеров семейства AirbusA320ceo.