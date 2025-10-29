Криптоброкер Короленко отметил высокую вовлеченность россиян в криптоинструменты

Исполнительный директор Cifra Markets отметил, что криптовалютный рынок РФ стабильно входит в топ-3 глобальных рынков

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российский криптовалютный рынок стабильно входит в топ-3 глобальных рынков, сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор Cifra Markets Алексей Короленко.

Читайте также

Криптоброкер Короленко: Россия входит в тройку лидеров глобальных криптовалютных рынков

"Отвечая на вопрос о вовлеченности россиян в криптоинструменты, я бы сказал, что она находится среди лидирующих в мире. Точно посчитать долю населения, так или иначе связанного с криптой, сложно, но по различным показателям ясно, что российский рынок стабильно входит в топ-3 глобальных криптовалютных рынков", - отметил он.

При этом, по словам Короленко, рост вовлеченности граждан России в торговлю криптоинструментами будет продолжаться, в первую очередь из-за двух главных факторов.

"Первый - криптовалюты выступают ответом на современные мировые вызовы, позволяют хеджировать геополитические риски, а также открывают доступ к широкому набору инвестиционных инструментов вне рамок и ограничений, которые некоторые страны и регуляторы произвольно вводят в отношении отдельных групп инвесторов. С другой стороны - формируется законодательное признание: крипта - это нормально, при условии, что операции происходят в легальном поле. Соответственно, нелегальные активности постепенно вытесняются с рынка, и это абсолютно правильно. Четкое законодательное регулирование и ясные правила позволяют законопослушным инвесторам избежать ошибок и безопасно пользоваться инфраструктурой легальных криптоброкеров и обменников", - добавил он.