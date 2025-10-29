Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов демонстрируют рост на 0,58%

Курс юаня на открытии торгов Московской биржи снизился до 11,149 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС увеличились на 0,58% - до 2 509,56 и 990,47 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 2,1 копейки - до 11,149 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи рос до 2 515,26 (+0,81%), индекс РТС составлял 992,72 пункта (+0,81%). В это же время курс юаня перешел к росту и составлял 11,185 рубля (+1,5 копейки)

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,65% и находился на уровне 2 511,42 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.