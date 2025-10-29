Оставшийся без туристов из РФ финский аэропорт примет последний в 2025 году рейс

Во второй половине дня ожидается самолет с Родоса, сообщили ТАСС в справочной службе

Аэропорт Лаппеенранта © Blom UK via Getty Images

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Столкнувшийся с проблемами из-за отсутствия российских туристов и находящийся под угрозой полного закрытия аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии примет последний в 2025 году плановый рейс. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

"Во второй половине дня ожидается самолет с Родоса", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что аэропорт 29 октября будет открыт только четыре часа.

С 30 октября и до конца суток 31 декабря аэропорт прекратит работу. "Аэродромный диспетчерский пункт в период до 31 декабря будет закрыт, управление заходом на посадку осуществляться не будет", - подчеркнули в аэропорту. Здесь допустили, что разовые рейсы могут совершаться из Лаппеенранта, но для их организации придется подавать специальные заявки. Информацией о том, как будет работать аэропорт в новом году, пока не располагают.

Ранее сообщалось, что аэропорт Лаппеенранта может прекратить работу из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России. По данным общественного вещателя Yle, в 2011 году аэропорт была пятым по загруженности международным аэропортом Финляндии, а большая часть туристов приезжала из Санкт-Петербурга. Пассажиропоток из России снизился в 2014 году, а пандемия COVID-19 и конфликт на Украине лишь ухудшили ситуацию. Власти города на протяжении 10 лет ежегодно вкладывали около €12 млн в работу аэропорта. Однако его дальнейшее функционирование находится под угрозой из-за неодобрения Евросоюзом поддержки убыточных аэропортов за счет государственных средств.