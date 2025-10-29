На агрофоруме в Новосибирске впервые представят аллею сибирских регионов

Участники мероприятия обсудят итоги сельскохозяйственного года, потенциал отрасли, обменяются опытом

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС/. Субъекты Сибирского федерального округа впервые представят свои наработки в формате аллеи регионов на Сибирском агропродовольственном форуме, который пройдет с 5 по 7 ноября в МВК "Новосибирск Экспоцентр". Об этом в пресс-центре ТАСС рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

"Новым, отличительным новым является то, что будем монтировать, и уже сейчас все информационные материалы получены. Они органически выстраиваются, инсталлируются на стенды, аллею регионов. Будут представлены все регионы Сибирского федерального округа", - сказал министр.

Ожидается, что в форуме также примут участие представители бизнеса и власти Беларуси, Воронежской, Ярославской областей, субъектов Дальнего Востока, уточнил Шинделов. Всего запланировано более 30 деловых мероприятий по различным отраслевым трекам, основным из которых станет пленарное заседание с участием губернаторов округа, представителей Минсельхоза РФ и других. Участники форума обсудят итоги сельскохозяйственного года, потенциал отрасли, обменяются опытом.

Также параллельно с деловой программой форума пройдет крупнейшая международная агропромышленная выставка на территории Сибири и Дальнего Востока "Сибирская аграрная неделя". Планируется организовать выставку племенных животных, экспозиции в части кормопроизводства, содержания птиц и крупного рогатого скота. Отдельный павильон займет сельскохозяйственная техника, в основном, российского и белорусского производства. Всего заявлено более 350 компаний-экспонентов.