"Русгидро" ожидает с 2029 года увеличения налоговых отчислений

Объем отчислений может возрасти до ежегодного уровня в 200 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

Глава компании "Русгидро" Владимир Хмарин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Объем налоговых отчислений "Русгидро" в бюджеты всех уровней с 2029 года может возрасти до ежегодного уровня в 200 млрд рублей. Об этом заявил глава компании Виктор Хмарин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Хмарин уточнил, что "Русгидро" является одним из крупнейших налогоплательщиков России. По сравнению с первым полугодием 2024 года компания ожидает увеличения налоговых платежей всех уровней на 11%.

"За 2025 год примерно прогнозируем больше 120 млрд рублей налогов. При этом сейчас у компании "Русгидро" достаточно большая инвестиционная программа, серьезный инвестиционный цикл. 80% инвестиций приходится на Дальний Восток. Но по завершении инвестиционного цикла, в районе 2029 года, мы ожидаем удвоения общих налоговых платежей, то есть их будет больше 200 млрд [рублей] в год в бюджеты всех уровней", - сказал он.

В июле Хмарин сообщил о том, что инвестиционная программа "Русгидро" до 2029 года составляет 1,13 трлн рублей.

В конце марта "Русгидро" представила свою инвестпрограмму на 2025-2029 годы. Она предполагает ввод 3,3 ГВт электрической мощности и более 2,5 тыс. Гкал/ч тепловой мощности.

В инвестиционной программе до 2029 года предусмотрено финансирование реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2, строительство Хабаровской ТЭЦ-4 и Артемовской ТЭЦ-2. В планах также расширение Партизанской ГРЭС, строительство вторых очередей Якутской ГРЭС-2 и Нерюнгринской ГРЭС.

Кроме того, в инвестиционной программе предусмотрен ввод двух новых гидроэнергетических объектов - Нихалойской и Верхнебаксанской малых ГЭС.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).