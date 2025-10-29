Индекс Shanghai Composite впервые за 10 лет закрылся выше 4 000 пунктов

Индекс Шэньчжэньской фондовой биржи Shenzhen Component увеличился на 1,95%

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 29 октября. /ТАСС/. Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос за день на 0,70%, до 4 016,33 пункта, следует из данных площадки. Последний раз торги закрывались выше отметки 4 000 в июле 2015 года.

Индекс Шэньчжэньской фондовой биржи Shenzhen Component увеличился на 1,95%, до 13 691,38. Индекс голубых фишек CSI 300, отслеживающий динамику акций 300 крупнейших компаний на обеих биржах, вырос на 1,19%, до 4 747,83.

Психологическая отметка 4 000 пунктов была преодолена в преддверии встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

МИД КНР подтвердил, что переговоры Си Цзиньпина и Трампа состоятся 30 октября в Пусане на полях саммита АТЭС. Трамп заявлял ранее, что рассчитывает на достижение на этой встрече "справедливой договоренности" о дальнейших условиях двусторонней торговли. Он также сказал, что намеревается понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китая, введенную под предлогом контрабанды фентанила в США.