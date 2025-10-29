Агрегат аммиака кемеровского "Азота" вывели на максимум производства

Российская инжиниринговая компания "Топтех" реконструировала насадку колонны синтеза аммиака крупнотоннажного агрегата "Аммиак-2"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российская инжиниринговая компания "Топтех" реконструировала насадку колонны синтеза аммиака крупнотоннажного агрегата кемеровского "Азота", в результате он выведен на исторический максимум производства, сообщили ТАСС в компании.

"Топтех" совместно со специалистами КАО "Азот" провела масштабный комплекс работ по реконструкции двухполочной насадки колонны синтеза аммиака крупнотоннажного агрегата "Аммиак-2". Результатом внедрения инженерных решений "Топтеха", который выступил в качестве EP-подрядчика проекта, стал выход агрегата "Аммиак-2" на исторический максимум производства - 1 950 тонн в сутки", - подчеркнули там.

Насадка представляет собой комплект внутренних устройств колонны синтеза, которые определяют эффективность и производительность процесса синтеза аммиака. Ее замена проводится раз в 10-12 лет по мере износа оборудования. На агрегате "Аммиак-2" обновление насадки в последний раз производилось в 2014 году по проекту западного подрядчика, подчеркнули в "Топтехе".

Как отметил гендиректор "Топтеха" Алексей Поляков, после замены насадки агрегат аммиака вышел на исторический максимум производства впервые за более чем 40 лет эксплуатации. По его словам, компания получила колоссальный опыт, который будет применять в последующих проектах.

Инжиниринговая компания "Топтех" оказывает услуги по базовому проектированию ключевого технологического оборудования для производства аммиака, метанола, водорода, серной кислоты, нефтепереработки, а также сервисные услуги.