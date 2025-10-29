Суд зарегистрировал заявление о банкротстве сети Desport

ООО "Спорт Импекс" подала соответствующее прошение по отношению к должнику АО "Октоблу", которой принадлежит сеть спортмагазинов, ранее носивших название Decathlon

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве АО "Октоблу", которому принадлежит сеть спортивных магазинов Desport (бывший Decathlon). Об этом сказано в картотеке суда, с которой ознакомился ТАСС.

"22 октября принято заявление от ООО "Спорт Импекс" о признании должника АО "Октоблу" банкротом", - сказано в карточке дела.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО "Спорт Импекс" о взыскании долга с АО "Октоблу" в размере 2 млн рублей за поставку товаров, а также неустойку за несвоевременную оплату товара в размере 115 тыс. рублей. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

С 2024 года к АО "Октоблу" было подано 127 исков.

ООО "Спорт Импекс" занимается оптовой торговлей спортивных товаров, включая велосипеды.