Мишустин посоветовал "Русгидро" активнее привлекать молодежь в отрасль

Председатель правительства РФ напомнил о программе профессионалитета, о работающих в школах инженерных классах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава компании "РусГидро" Владимир Хмарин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Будущее технологических отраслей зависит от молодых специалистов. Такие кадры нужно активнее привлекать отрасль, это было бы полезно и для молодежи, и для компании - оператора ГЭС, указал председатель правительства РФ Михаил Мишустин главе "Русгидро" Виктору Хмарину.

"От молодых специалистов в будущем будет, конечно, зависеть работа всего энергетического сектора, - подчеркнул премьер. - Поскольку отрасль у вас крайне сложная, ребят найти с таким образованием непросто".

Мишустин напомнил о программе профессионалитета, о работающих в школах инженерных классах. "Если бы ваша компания еще более активно могла бы формировать учебные планы, методику в профессионалитетах, в инженерных школах, работать в школах - это было бы полезно и для компании самой, да и для ребят, для молодых специалистов", - заключил глава кабмина.