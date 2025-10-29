Силуанов объяснил корректировку бюджета на 2025 год

Министр финансов России отметил, что это было сделано из-за уточнений макроэкономических показателей

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Михаил Климентьев/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что скорректировать бюджет на 2025 год потребовалось в связи с определенными уточнениями макроэкономических показателей. Об этом он сообщил на пленарном заседании в Совете Федерации.

"Поправки в 2025 год свидетельствуют о том, что нам нужно уточнить эти ассигнования для выполнения всех тех обязательств, которые были изначально предусмотрены. Произошел ряд уточнений макроэкономических показателей, в том числе более высокой стала ставка, чем мы изначально планировали, чуть снизились цены на нефть, и укрепился курс по сравнению с первоначальным прогнозом", - сказал он.

Вторым направлением изменения расходов, которое выделил Силуанов, стали потребности оборонной безопасности. "Второе направление - это потребности оборонной безопасности. В ходе исполнения бюджета мы увидели дополнительные запросы страны силовых ведомств, и они удовлетворены в полном объеме", - отметил он.