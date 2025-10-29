Мишустин: в энергетике должно применяться современное российское оборудование

Премьер-министр отметил, что расширять использование отечественных программных продуктов и оборудования необходимо, чтобы модернизировать инфраструктуру, укреплять энергосистему

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Новые и действующие энергетические предприятия должны внедрять современное оборудование и технологии российского производства для повышения своей эффективности. На это указал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ПАО "Русгидро" Виктором Хмариным.

"Для повышения эффективности новых и действующих энергетических предприятий, конечно, надо применять самое современное оборудование, технологии, программное обеспечение, которые разрабатываются в Российской Федерации, в том числе по автоматизации процессов управления, обеспечению информационной безопасности", - подчеркнул глава кабмина.

Он отметил, что расширять использование отечественных программных продуктов и оборудования необходимо, чтобы модернизировать инфраструктуру, укреплять энергосистему. "И в первую очередь - промышленный и технологический суверенитет, чтобы, как вы правильно сказали, достаточно консервативная отрасль, где работает "Русгидро", базировалась полностью на отечественных технологиях", - сказал Мишустин, обращаясь к своему визави.