СФ уточнил возраст детей для получения гарантий при трудоустройстве

В случае приема на работу лиц в возрасте до 18 лет им гарантируются, в частности, вознаграждение за труд и сокращенное рабочее время

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому в случае приема на работу лиц в возрасте до 18 лет им гарантируются вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время и отпуск.

Изменения внесены в статью 11 федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

Ранее в законе было сказано, что в случае приема на работу детей, "достигших возраста 15 лет, им гарантируются вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск".