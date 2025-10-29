Минфин направит на этой неделе поправки к II чтению бюджета

Кроме того, ведомство слышало об инициативах по изменению лимита для УСН, освобождающего от уплаты НДС и отреагирует на них

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Министерство финансов на этой неделе направит в правительство России поправки ко второму чтению федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг. Об этом заявил журналистам в кулуарах Совета Федерации министр финансов России Антон Силуанов.

"Правительство России рассмотрит их на следующей неделе. На этой неделе мы направим в правительство", - сказал он.

Кроме того, Минфин слышал об инициативах по изменению лимита для УСН, освобождающего от уплаты НДС. "Такие предложения мы слышали и на них отреагируем", - подчеркнул министр.

Предложение комитета Госдумы по бюджету и налогам

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что комитет в своем заключении обозначил предложения по доработке законопроекта ко второму чтению.

В связи с этим для соблюдения баланса интересов государства, общества и бизнеса при финансовом обеспечении приоритетов бюджетной и налоговой политики, комитет предлагает при подготовке законопроекта ко второму чтению, в частности, рассмотреть возможность установления более плавного поэтапного перехода реализации проектируемых норм в части изменения пороговых значений доходов, при которых налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), становятся плательщиками НДС, а налогоплательщики, применяющие патентную систему налогообложения (ПСН), теряют право на применение такого налогового режима, указал он.

Не менее важно установить более плавный переход к предстоящей отмене льготы по НДС в отношении исключительных прав на российские программы для ЭВМ и базы данных, прав на использование таких программ и баз данных, добавил Макаров.-