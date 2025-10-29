Минфин надеется, что бюджетная политика создала условия для снижения ставки ЦБ

Ведомство надеется, что регулятор снизит ключевую ставку в 2026 году

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Министерство финансов России надеется на создание бюджетной политикой пространства для снижения ключевой ставки Банка России в следующем году. Об этом заявил журналистам в кулуарах Совета Федерации министр финансов России Антон Силуанов.

"Будем уточнять при необходимости. Надеемся, что мы бюджетными мерами все-таки пространство [для снижения ключевой ставки] создали" , - сказал он.

Ранее Банк России скорректировал три альтернативных сценария развития экономики РФ в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы, добавив опубликованный по итогам опорного заседания совета директоров Банка России 24 октября макропрогноз. В базовом сценарии Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца 2025 года на уровне 19,2% годовых. Прогноз на 2026 год - 13-15%, на 2027 и 2028 годы - 7,5-8,5%.

Рост российской экономики по итогам 2025 года составит 0,5-1%, отметил ЦБ в обновленном макропрогнозе, понизив прогноз с прежних 1-2%. При этом регулятор сохранил прогнозы по росту российского ВВП в 2026-2028 годах на уровне 0,5-1,5%, 1,5-2,5% и 1,5-2,5% соответственно.