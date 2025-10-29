Набиуллина призвала решать проблему высокого роста цен

Глава Банка России отметила, что людей беспокоит инфляция

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Нужно решать проблему высокого роста цен, невзирая на препятствия и ограничения, чтобы она не стала хронической. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Вы лучше меня знаете, что людей беспокоит инфляция. Это социальная проблема, особенно для пенсионеров, для многодетных семей, для всех тех, кто так или иначе уязвим. В среднем доходы растут, но много нуждающихся людей, которые вынуждены отказывать себе в самом необходимом, и высокий рост цен бьет по ним прежде всего. Нужно решать эту проблему, чтобы она не стала хронической, невзирая на все препятствия, ограничения и новые вызовы", - отметила она.