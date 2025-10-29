Indian Oil не намерена прекращать закупку российской нефти

Ограничительные меры прямо не касаются нефти РФ, а распространяются на судоходные и другие компании, отметил директор корпорации по финансам Анудж Джайн

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 октября. /ТАСС/. Государственная корпорация Indian Oil Corporation (IOC), одна из крупнейших в Индии, не планирует полностью отказываться от закупок российской нефти под давлением западных санкций. Об этом сообщил директор корпорации по финансам Анудж Джайн.

"Мы ни в коем случае не прекратим покупку [российской нефти], несмотря на действие санкций. Они прямо не касаются российской нефти, а распространяются на судоходные и другие компании", - приводит его слова издание The Times of India.

IOC продолжит закупать российскую нефть у поставщиков, на которых не распространяются санкции, в случае выгодной цены и обеспечения ее доставки, добавил он.

Как ранее заявили источники газеты в правительстве республики, "Индия руководствуется исключительно экономическими целями при закупке нефти и СПГ на мировом рынке, а не геополитикой, правительство не вмешивается в решения государственных нефтяных компаний", закупки Индией нефти могут быть прекращены только в результате санкций ООН, как в случае с Ираном.

Россия остается главным поставщиком нефти в Индию. В сентябре доля РФ в общем импорте этого носителя достигла 33,3%. По итогам прошлого месяца Индия импортировала из РФ 1,6 млн баррелей нефти в сутки. Это меньше на 6%, чем в августе, когда республика покупала 1,7 млн баррелей в сутки. Общий импорт Нью-Дели в сентябре составил около 4,8 млн баррелей нефти.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта, который обеспечивает более 85% потребностей страны в этом энергоносителе. Индийские нефтеперерабатывающие заводы закупают нефть более чем в 30 странах.