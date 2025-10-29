Набиуллина назвала политику "накачки" спроса гарантированным путем в стагфляцию

Глава Банка России отметила, что это перечеркнет все результаты борьбы с бедностью

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Политика "накачки" спроса - гарантированный путь в стагфляцию и перечеркнет все результаты борьбы с бедностью. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"Часто вопрос, который нам задают - не слишком ли высокую цену экономика платит за борьбу с инфляцией? Не пора ли уже радикально снизить ключевую ставку? Хочу подчеркнуть принципиальный для меня момент: снижение инфляции не противоречит задачам экономического роста, ни национальным целям развития. Способна ли экономика совершить рывок, если принести в жертву ценовую стабильность, дать разогнаться инфляции? Да, но на очень короткий период, - сказала глава регулятора. - Политика монетарной накачки спроса - это гарантированный путь напрямую в стагфляцию, а в худшем случае в гиперинфляцию и финансовый кризис. Об этом говорит и наш опыт 90-х, который, уверена, повторять никто не хочет, и опыт других стран. Это отбросит экономику далеко назад, в том числе перечеркнет все результаты борьбы с бедностью".