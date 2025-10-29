"Русгидро" перевела большинство операционных систем на российские IT-решения

Больше 30 тыс. рабочих мест пользователей импортозамещено, отметил глава компании Виктор Хмарин

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" перевела большую часть своих операционных систем и программ на российские технологические решения. Об этом заявил глава компании Виктор Хмарин на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Что касается IT-сферы, ПАО "Русгидро" первой из компаний ТЭК утвердила стратегию цифровой трансформации. Большинство операционных систем переведено на отечественные решения, средства информационной безопасности, офисные приложения. На сегодняшний момент больше 30 тыс. рабочих мест пользователей мы импортозаместили", - сказал он.

Хмарин уточнил, что в группе "Русгидро" разработан, утвержден, согласован с Минэнерго план перехода значимых объектов критической информационной инфраструктуры на преимущественное использование отечественного ПО.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).