Токаев и делегация США обсудили партнерство в сфере энергетики и транспорта

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Михаил Терещенко/ ТАСС

АСТАНА, 29 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау обсудил потенциал партнерства в ряде областей, в том числе энергетики и транспорта.

"Собеседники рассмотрели потенциал взаимовыгодного партнерства в сферах энергетики, критически важных минералов, цифровизации, транспорта и логистики, - сообщили по итогам встречи в пресс-службе главы Казахстана. - Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки".

Встреча Токаева и делегации США состоялась перед намеченным на 6 ноября в Вашингтоне саммите глав государств Центральной Азии и США.