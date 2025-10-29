РФ в январе - сентябре поставила в Турцию продукцию АПК на сумму около $2,4 млрд

Руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин отметил, что главным драйвером в 2025 году стал экспорт подсолнечного масла

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Экспорт российской продукции АПК в Турцию в январе - сентябре 2025 года составил около $2,4 млрд, сообщил ТАСС руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

"За девять месяцев 2025 года Россия поставила в Турцию продукции АПК на сумму около $2,4 млрд. Среди лидеров: зерновые и масложировая продукция. Динамика показывает устойчивый рост: с 2018 по 2024 год экспорт из России в Турцию увеличился на 85% и в 2022 году достиг рекордных $5 млрд", - сказал Ильюшин.

Он отметил, что главным драйвером в 2025 году стал экспорт подсолнечного масла: объем поставок превысил 740 тыс. тонн на сумму более $840 млн, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 24% в физическом выражении и на 70% в стоимостном выражении.

Кроме того, существенную долю в экспорте за январь - сентябрь 2025 года занимают жмыхи и шроты - порядка 8% от общей экспортной выручки. "Стабильный экспортный сегмент в 2025 году - зерновые - пшеница, кукуруза, ячмень, гречиха и другие. На их долю приходится порядка 31% экспортной выручки. Кроме того, востребованы пшеничные и кукурузные отруби - почти $238 млн за 9 месяцев 2025 года, что на 37% больше, чем годом ранее", - добавил он.

По его словам, не теряют популярности и зернобобовые. С января по сентябрь 2025 года Россия экспортировала в Турцию около 400 тыс. тонн гороха, нута и чечевицы на сумму более $180 млн.

"Сегодня Россия и Турция продолжают развивать взаимовыгодные поставки и укреплять позиции в области продовольственной безопасности, открывая новые возможности для бизнеса обеих стран", - подчеркнул Ильюшин.