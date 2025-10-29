Расширение пошлин США может затронуть 56% экспорта продукции машиностроения ФРГ

Президент VDMA Бертрам Кавлат призвал ЕС не ослаблять свою позицию и заявил о необходимости провести новые переговоры по таможенному соглашению

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. 56% экспорта германской техники пострадает, если США в декабре решат расширить список пошлин. Об этом заявил президент Союза германского машиностроения (VDMA) Бертрам Кавлат.

"Согласно расчетам VDMA, более половины нашего экспорта, а именно 56%, пострадает от высоких пошлин на сталь и алюминий. Это затронет практически все отрасли машиностроения. И есть основания опасаться, что США продолжат эту нечестную игру", - сказал он.

В связи с этим Кавлат призвал ЕС не ослаблять свою позицию и заявил о необходимости провести новые переговоры по таможенному соглашению.

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров.