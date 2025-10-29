Доходы бюджета Вологодской области снизили на 5,5 млрд рублей

Дефицит областного бюджета в объеме 39,3 млрд рублей покрыт остатками средств, сформированных на 1 января 2025 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Вологодской области на 2025 год уменьшена на 5,5 млрд рублей, до 134,2 млрд рублей, за счет снижения собственных доходов региона на 6,3 млрд рублей из-за уменьшения поступлений по налогу на прибыль от одного из главных налогоплательщиков области - компании "Северсталь". Дефицит областного бюджета в объеме 39,3 млрд рублей полностью покрыт остатками средств, сформированных на 1 января 2025 года, сообщила депутатам областного парламента заместитель губернатора Александра Гуркина.

Как сообщал накануне губернатор Георгий Филимонов, собственные доходы области планируется снизить с изначально запланированных на 2025 год 120,9 млрд до 114,8 млрд рублей из-за снижения прибыли в сфере металлургии на фоне неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры.

"Происходит уменьшение собственных доходов области на 6,3 млрд рублей, итого собственная доходная часть областного бюджета составит 114,8 млрд рублей <…>. С учетом изменений по собственным доходам и межбюджетным трансфертам доходы области составят в 2025 году 134,2 млрд рублей, в 2026 году - 143 млрд, в 2027 году - 145 млрд рублей. Расходы уменьшаются в 2025 году на 4 млрд и составят 173,4 млрд рублей, в 2026 году - 143,3 млрд, в 2027 году - 143,8 млрд. Сформированный дефицит 2025 года в 39,2 млрд рублей полностью закрывается остатками средств областного бюджета, которые были сформированы на 1 января 2025 года", - сообщила заместитель губернатора депутатам и была поддержана.

Как пояснила замгубернатора, безвозмездные перечисления из федерального бюджета увеличены в 2025 году на 593 млн рублей, в 2026 - на 381 млн, в 2027 - на 48,5 млн рублей. В основном эти средства направят на компенсацию затрат по созданию и модернизацию объектов агропромышленного комплекса - 214,7 млн рублей, создание модульных конструкций по инфраструктурным проектам - 135,4 млн рублей, в сфере туризма - 66 млн рублей.

Налоговые поступления снижены на 9,6 млрд рублей, что обусловлено снижением поступлений за девять месяцев этого года от налогоплательщиков, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков. При этом увеличены показатели по поступлению налога на доходы физических лиц на 1,28 млрд рублей, что связано с ростом фонда оплаты труда - при планировании бюджета предполагалось увеличение НДФЛ на 13%, на сегодня он составляет порядка 16%. На 281 млн рублей увеличены поступления от малого бизнеса, на 1,313 млрд рублей - от размещения областных средств на банковских депозитах.

При этом 4 млрд рублей расходов по объектам инфраструктуры, запланированных на этот год, перенесены на 2026, поскольку они до сих пор не задействованы. По некоторым объектам еще готовится проектно-сметная документация.

О ситуации с госдолгом

Расходы по социальным направлениям, наоборот, увеличены: затраты по потребности оказания помощи в ходе специальной военной операции увеличены на 875,2 млн рублей, на обеспечение льготными лекарствами - 294,5 млн рублей, финансирование учреждений образования - 241,5 млн, оказание дополнительной социальной помощи - 206,7 млн рублей, обеспечение жильем детей-сирот с учетом поданных заявок - на 109,8 млн, возмещение недополученных доходов вследствие регулирования тарифов на услуги теплоснабжения - на 100 млн, выплаты медработникам - 41,6 млн рублей.

"Госдолг у нас стабилен. Вологодская область занимает 19-е место среди всех субъектов РФ по стабильности госдолга. Мы показываем, что остаток направлен на цели, которые утверждены вами, которые являются социальными обязательствами. Госдолг увеличивается на 1 января 2026 года до 16,5% [собственных доходов], что связано с инфраструктурными бюджетными и казначейскими кредитами, которые идут на инфраструктурное развитие, ничего иного. При этом мы допускаем возможность привлечения бюджетного, коммерческого кредита на покрытие возможного кассового разрыва, потому что нужно подстраховаться, и все текущие выплаты должны быть обеспечены", - сообщила Гуркина.

Как подчеркнул спикер областного Роман Заварин, все предусмотренные социальные обязательства заложены рублем. "Мы не привлекаем кредитов. Мы предусматриваем возможность, открываем кредитные линии, но мы все надеемся, что не воспользуемся открытыми кредитными линиями, а если воспользуемся, то они будут погашены до 1 января 2026 года. Несмотря на сложность ситуации, мы выделяем деньги на льготные лекарства и другие дополнительные расходы. У нас выстроена очень грамотная финансовая политика", - отметил Заварин.

С учетом принятых в апреле поправок доходы областного бюджета на 2025 год были спланированы в объеме 138,973 млрд рублей, расходы - 177,076 млрд рублей, дефицит в 38,103 млрд рублей - технический, поскольку был полностью обеспечен остатками средств с прошлых лет.