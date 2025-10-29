В Кремле знакомы с реакцией россиян в Рунете на последние санкции ЕС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о последних санкциях ЕС, где, в том числе, фигурирует запрет на поставку в Россию унитазов, биде, раковин

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Разные общественные мнения, как насмешливые, так и серьезные, о санкциях в отношении России изучаются в Кремле. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам.

Читайте также

Ограничения против танкеров, банков и дипломатов. Главное о 19-м пакете санкций

Так представитель Кремля ответил на вопрос о последних санкциях ЕС, где, в том числе, фигурирует запрет на поставку в Россию унитазов, биде, раковин, декоративных лишайников, мха и других товаров.

"Есть те <...> пользователи интернета, которые насмехаются над этим, есть пользователи интернета с более серьезным подходом, которые пытаются анализировать эти санкции. В Кремле [видят] и это, и другое - более серьезные оценки, попытки вдумчивого анализа. Мы все это читаем, все видим и все анализируем", - сказал Песков.

В 19-й пакет санкций ЕС, который вступил в силу 24 октября, вошли запреты на банковские операции с рядом российских банков, экспорт в РФ десятков категорий европейских товаров, закупки сжиженного природного газа и оказание туристических услуг европейским гражданам, желающим посетить Россию. Санкции введены против 117 иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть. В черный список ЕС дополнительно внесены более 60 физических лиц и предприятий из РФ и некоторых других государств.