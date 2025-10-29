Путин проведет совещание с кабмином по теме рыбного хозяйства

С докладами выступят глава Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства РФ рыбное хозяйство. В рамках совещания также будут подниматься и текущие вопросы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [Путин] проведет совсем скоро совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Главная тема - это рыба, рыбохозяйственный комплекс", - указал представитель Кремля. "Конечно же, будут и текущие вопросы, свободное обсуждение, свободная повестка дня", - добавил Песков. По его словам, совещание должно начаться в скором времени.

Как ранее информировала пресс-служба Кремля, с докладами выступят глава Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.