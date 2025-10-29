Петербург увеличит расходы бюджета на 151 млрд рублей в 2026 году

Губернатор Александр Беглов отметил, что город последовательно решает задачу по наращиванию доходов бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Расходы бюджета Санкт-Петербурга в 2026 году увеличатся на 151 млрд рублей и достигнут 1,64 трлн рублей. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, представляя проект бюджета Петербурга на 2026-2028 годы в Законодательном собрании.

"В 2026 году доходы города составят 1 трлн 454 млрд рублей. Расходы вырастут значительно и достигнут суммы 1 трлн 642 млрд рублей. Это на 151 млрд больше, чем в текущем году. Доходы бюджета мы последовательно наращиваем. Рост бюджета обеспечивается в сложных условиях планового охлаждения экономики’, - сообщил губернатор.

Беглов отметил, что Петербург последовательно решает задачу по наращиванию доходов бюджета. По его данным, в 2025 году, "несмотря на сохранение санкционного давления и жесткость денежно-кредитной политики, в казну региона поступит на 77 млрд рублей больше, чем было запланировано".

Он также отметил, что собственные налоговые доходы города продолжают увеличиваться за счет выплат работающих петербуржцев, а также за счет роста отчислений в сегментах крупного, среднего и малого бизнеса. По прогнозам, тренд сохранится и в 2026 году, что позволит увеличить размер расходов бюджета.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников сообщил в своем Telegram-канале, что "проект бюджета на следующую трехлетку предусматривает рекордные расходы в объеме 5 трлн рублей". По его словам, "главные приоритеты остаются неизменными - обеспечение безопасности, социальная поддержка петербуржцев, в том числе ветеранов, семей с детьми и участников СВО, и развитие города, в рамках реализации национальных проектов и программы Губернатора "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга".